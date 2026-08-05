Эксперт назвал некорректным сравнение перехода Леброна в «Филадельфию» с шагом Дюранта

Североамериканский журналист и телевизионный эксперт Ник Райт заявил, что сравнивать переход Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс» и переход Кевина Дюранта в «Голден Стэйт Уорриорз» в 2016 году — это не одно и то же.

«Поражает, что Дюрант до сих пор хочет продолжать этот спор. Прошло уже 10 лет. Он выиграл чемпионаты, ушёл из «Голден Стэйт» героем — при этом порвал ахилл, гонясь за третьим титулом подряд. Но ему всё время казалось, что он так и не получил того уважения, любви и признания, которых, по его мнению, заслуживал. И он до сих пор с этим не примирился.

Любой человек в здравом уме не станет ставить команду «Уорриорз» образца лета 2016 года в один ряд с «76-ми» образца лета 2026-го. Никто не будет сравнивать и статус Дюранта в иерархии НБА в 2016 году с тем положением, в котором оказался Леброн летом 2026-го.

Да, некоторые до сих пор вспоминают его переход в «Уорриорз», чтобы потом, за спиной, использовать это против него. Но мне сложно поверить, что люди, которые действительно его знают, так уж часто обращаются с ним подобным образом. Думаю, это просто клавиатурные воины из интернета», — заявил Райт в эфире программы First Things First.