Шакил О'Нил назвал причину ухода из «Лейкерс», о которой жалеет до сих пор

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил признался: если бы тогда, когда Коби Брайант стал главной звездой «Лос-Анджелес Лейкерс», он согласился на понижение зарплаты вместо того, чтобы упираться в заключение контракта на $ 150 млн, у команды могло бы быть семь чемпионских титулов.

«Если бы у меня тогда была нынешняя мудрость, у меня было бы семь титулов. Меня обменяли не из-за конфликта с Коби (в 2004 году. — Прим. «Чемпионата») — от меня хотели, чтобы я пошёл на сокращение зарплаты. Позже Коби сказал, что мы могли бы выиграть как минимум 10 чемпионатов. Деньги у меня тогда были. Мне надо было просто сказать: «Ладно, я уже вывел тебя на этот уровень. Теперь это твоя команда». Я и дальше мог бы набирать свои 28 очков и делать 10 подборов.

Но тогда я думал так: «Нет, мне нужны эти $ 150 млн. Мне всё равно, что вы там думаете». Если бы можно было всё вернуть назад, я бы, наверное, сначала поговорил с семьёй. Вы хотите, чтобы урезал зарплату, отошёл в сторону и остался здесь? Моё высокомерие и сыграло со мной эту шутку. Я получил то, чего хотел. Но всё равно потом оказался в «Майами», объединился с [Дуэйном] Уэйдом и взял ещё один чемпионский титул (в 2006 году. — Прим. «Чемпионата»). Хотя, честно говоря, мне очень хотелось остаться там [в «Лейкерс»] на всю карьеру», — заявил О'Нил в подкасте All The Smoke.