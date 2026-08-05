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«Одна мысль — уже кошмар». Дэвис сравнил Леброна и Коби, назвав самого сложного для защиты

«Одна мысль — уже кошмар». Дэвис сравнил Леброна и Коби, назвав самого сложного для защиты
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Бывший игрок НБА Глен Дэвис признался, что самым сложным соперником в защите для него всегда был ныне форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс.

«Я должен назвать Леброна. Его просто невозможно сдержать. Против Коби [Брайанта] защищаться было легче — он не такой мощный. Против него можно было выстраивать подстраховку и использовать разные схемы. А одна только мысль, что нужно остановить Леброна, — это уже кошмар», — заявил Дэвис на стриме DeenTheGreat на Kick.

Стоит отметить, что с мнением Дэвиса, что Леброна практически невозможно остановить из-за редкого сочетания скорости и силы, согласен и Джимми Батлер. В интервью The Players' Tribune Батлер сказал: «Он умеет всё. Может бросать, раздавать передачи, атаковать кольцо, защищаться. Нужны очки? Леброн их наберёт. Нужен подбор, перехват или блок? Он и это сделает. Что бы тебе ни понадобилось и когда бы ни понадобилось — у Леброна это есть».

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