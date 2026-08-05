Грин объяснил, что имел в виду Дюрант, сравнивая «Филадельфию» с «Голден Стэйт» 2017 года

Форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на сравнение форварда «Хьюстон Рокетс» Кевина Дюранта между «Голден Стэйт» образца 2017 года и нынешней «Филадельфией Сиксерс», куда перешёл форвард Леброн Джеймс.

«Чтобы понять, что имел в виду Дюрант, нужно прежде всего понимать, как он смотрит на баскетбол. У него, по сути, философия игры очень близка к тому, что исповедует Дядюшка Дрю . В баскетболе всё всегда сводится к набору очков — и именно так Дюрант воспринимает игру. Поэтому, когда он говорит: «У них есть четыре игрока, которые в среднем набирают по 25 очков за матч», вы должны понимать, что для него это значит».

Чтобы понять точку зрения Дюранта, нужно понимать его мышление и его представление о баскетболе. В его глазах суть игры — это именно набранные очки. Поэтому, когда он говорит, что в «Филадельфии» есть сразу четыре игрока, в среднем набирающих по 25 очков, он, по сути, видит в этой команде явного претендента на титул.

Такова его логика: если у «Филадельфии» такая атакующая мощь, значит, это однозначно команда уровня плей-офф и серьёзный претендент на титул. Но это именно его взгляд на ситуацию. Многие болельщики, услышав его слова, могут сказать: «Да эти две команды вообще совершенно разные по стилю». И я понимаю это. Но, как мне кажется, Дюрант вовсе не говорил, что эти команды абсолютно равны по силе», — заявил Грин в рамках собственного подкаста.