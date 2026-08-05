«Самара» продлила контракт со своим воспитанником, дебютировавшим за клуб ещё в 2018 году

Баскетбольный клуб «Самара» объявил о продлении контракта с форвардом Данилой Чикаревым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Фото: БК «Самара»

Чикарев является воспитанником «Самары». Он начал заниматься баскетболом в системе клуба в шестилетнем возрасте, прошёл все этапы подготовки, а за основную команду дебютировал в декабре 2018 года. В сезоне-2022/2023 вместе с клубом вышел в Единую лигу ВТБ. В минувшем сезоне Единой лиги 24-летний форвард принял участие в 29 матчах, шесть раз выходил в стартовом составе и в среднем набирал 3,0 очка, совершал 3,1 подбора за игру.

«Поздравляем Данилу с подписанием нового контракта и желаем дальнейшего прогресса и новых побед вместе с «Самарой», — написала пресс-служба клуба.