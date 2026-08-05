15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Самара» продлила контракт со своим воспитанником, дебютировавшим за клуб ещё в 2018 году

«Самара» продлила контракт со своим воспитанником, дебютировавшим за клуб ещё в 2018 году
Комментарии

Баскетбольный клуб «Самара» объявил о продлении контракта с форвардом Данилой Чикаревым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Фото: БК «Самара»

Чикарев является воспитанником «Самары». Он начал заниматься баскетболом в системе клуба в шестилетнем возрасте, прошёл все этапы подготовки, а за основную команду дебютировал в декабре 2018 года. В сезоне-2022/2023 вместе с клубом вышел в Единую лигу ВТБ. В минувшем сезоне Единой лиги 24-летний форвард принял участие в 29 матчах, шесть раз выходил в стартовом составе и в среднем набирал 3,0 очка, совершал 3,1 подбора за игру.

«Поздравляем Данилу с подписанием нового контракта и желаем дальнейшего прогресса и новых побед вместе с «Самарой», — написала пресс-служба клуба.

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android