«Динамо» сохранило молодого российского защитника после сезона в системе «Зенита»

«Динамо» Владивосток официально объявило о продлении контракта с российским защитником Даниилом Гринько. Контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Даниилу Гринько 22 года. Уроженец Томска сделал первые серьёзные шаги в баскетболе в системе саратовского «Автодора», где выступал за команду ДЮБЛ. Следующим этапом карьеры стала система краснодарского «Локомотива-Кубань», в составе «СШОР-Локомотив-2» россиянин стал чемпионом Единой молодёжной лиги, после чего дебютировал за «СШОР-Локомотив».

В конце сезона-2024/2025 присоединился к «Динамо» Владивосток, но был отдан в аренду в «Зенит-2». В феврале 2026 года вернулся в «Динамо», вместе с которым стал победителем регулярного чемпионата Суперлиги и выиграл бронзовые медали Кубка России во Владивостоке.