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MVP финала НБА-2026 Брансон стал лидером по набранным очкам в плей-офф с сезона-2022/2023

MVP финала НБА-2026 Брансон стал лидером по набранным очкам в плей-офф с сезона-2022/2023
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Разыгрывающий защитник «Нью-Йорк Никс» и самый ценный игрок финальной серии НБА 2026 года Джейлен Брансон является лидером лиги по количеству набранных очков в матчах плей-офф с момента своего перехода в нью-йоркский клуб перед сезоном-2022/2023.

Топ-5 игроков по набранным очкам в плей-офф НБА с сезона-2022/2023 выглядит следующим образом:

1. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс») — 1796.
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 1466.
3. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — 1404.
4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 1383.
5. Джейлен Браун («Филадельфия Сиксерс») — 1330.

В финальной серии плей-офф НБА этого сезона «Нью-Йорк Никс» со счётом 4-1 обыграл «Сан-Антонио Спёрс».

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