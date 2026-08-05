MVP финала НБА-2026 Брансон стал лидером по набранным очкам в плей-офф с сезона-2022/2023

Разыгрывающий защитник «Нью-Йорк Никс» и самый ценный игрок финальной серии НБА 2026 года Джейлен Брансон является лидером лиги по количеству набранных очков в матчах плей-офф с момента своего перехода в нью-йоркский клуб перед сезоном-2022/2023.

Топ-5 игроков по набранным очкам в плей-офф НБА с сезона-2022/2023 выглядит следующим образом:

1. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс») — 1796.

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 1466.

3. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — 1404.

4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — 1383.

5. Джейлен Браун («Филадельфия Сиксерс») — 1330.

В финальной серии плей-офф НБА этого сезона «Нью-Йорк Никс» со счётом 4-1 обыграл «Сан-Антонио Спёрс».