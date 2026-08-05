Егор Дёмин рассказал, почему выбрал восьмой игровой номер в «Бруклине»

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин во время общения с болельщиками в социальных сетях рассказал, почему решил выступать под восьмым номером.

«Наверное, один из самых важных вопросов. Сразу всем отвечу: почему я выбрал восьмой номер? Это не потому что меня выбрали под восьмым номером на драфте.

Берёте цифру три — это номер, который был со мной всю жизнь. Затем берёте первую букву моего имени — E. Соединяете их вместе — и получается восемь», — сказал Дёмин на своём канале в YouTube.

Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года. В настоящий момент Егор продолжает подготовку ко второму сезону в североамериканской лиге.

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