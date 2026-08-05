Спортсмен из США по фамилии Кливленд пошутил, упомянув Леброна Джеймса

Игрок команды Университета Миннесоты по американскому футболу Нейт Кливленд разместил новый пост на своей странице в социальной сети, в котором в шутку высказался о форварде «Филадельфии Сиксерс» Леброне Джеймсе.

«Зовите меня Леброном, ведь я ношу фамилию Кливленд», — написал спортсмен.

Джеймс выступал за «Кливленд Кавальерс» с 2003 по 2010 год, а также с 2014-го по 2018-й, приведя франшизу к первому в её истории чемпионскому титулу в 2016-м. В общей сложности на счету Леброна четыре чемпионства в североамериканской лиге и четыре награды MVP. В настоящий момент ветерану 41 год.

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