Егор Дёмин ответил, что выбрал бы — титул чемпиона НБА или награду MVP

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин во время общения с болельщиками в социальных сетях ответил на вопрос, что для него важнее — выиграть чемпионский титул в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) или получить награду самому ценному игроку (MVP).

— Что бы ты выбрал: стать MVP или выиграть чемпионство?

— Безусловно, я бы выбрал стать чемпионом, — сказал Дёмин на своём канале в YouTube.

Напомним, 20-летний россиянин был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года. Сейчас Дёмин продолжает подготовку ко второму сезону в североамериканской лиге.

Фанат вытащил карточку Дёмина, и Егор расписался на ней: