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Егор Дёмин ответил, что выбрал бы — титул чемпиона НБА или награду MVP

Егор Дёмин ответил, что выбрал бы — титул чемпиона НБА или награду MVP
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Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин во время общения с болельщиками в социальных сетях ответил на вопрос, что для него важнее — выиграть чемпионский титул в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) или получить награду самому ценному игроку (MVP).

— Что бы ты выбрал: стать MVP или выиграть чемпионство?
— Безусловно, я бы выбрал стать чемпионом, — сказал Дёмин на своём канале в YouTube.

Напомним, 20-летний россиянин был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года. Сейчас Дёмин продолжает подготовку ко второму сезону в североамериканской лиге.

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