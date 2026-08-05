Дёмин назвал исполнительницу, под чьи песни хотел бы увидеть ролик со своими моментами

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин во время общения с болельщиками в социальных сетях рассказал, под какую музыку хотел бы увидеть ролик со своими лучшими моментами игры.

— Под какую песню ты хотел бы увидеть ролик о себе с лучшими моментами?

— Наверное, под любую песню Эллы Лэнгли. Любую, — сказал Дёмин на своём канале в YouTube.

Элла Лэнгли — американская кантри-исполнительница.

Напомним, 20-летний россиянин был выбран «Бруклином» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года. В настоящий момент Егор продолжает подготовку ко второму сезону в североамериканской лиге.

Егор Дёмин фотографируется с болельщиками на площадке в Бруклине: