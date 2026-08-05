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«Мы подпишем Брона?» Эджкомб рассказал, как отреагировал на переход Леброна в «Сиксерс»

«Мы подпишем Брона?» Эджкомб рассказал, как отреагировал на переход Леброна в «Сиксерс»
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Защитник «Филадельфии Сиксерс» Ви Джей Эджкомб рассказал, что с нетерпением ждал перехода четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса.

«Лично не знаком с Леброном. Не поймите неправильно, я его обожаю. Просто мы никогда по-настоящему не общались. Да, мы играли друг против друга, но это всё. Это человек, на которого я равнялся в баскетболе. Во многом именно из-за него вообще начал играть. Тогда он выступал за «Майами».

Постоянно звонил Тайризу [Макси] и спрашивал: «Мы подпишем Брона? Мы подпишем Брона?» А Тайриз отвечал: «Брат, не знаю. Думаю, что нет». Но, как мне кажется, он всё это время знал. Просто не хотел мне говорить. По крайней мере, у меня такое ощущение. Хотя, возможно, я ошибаюсь», — сказал Эджкомб в эфире ESPN.

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