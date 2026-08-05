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Названа причина смерти трёхкратного чемпиона НБА в составе «Чикаго» Стейси Кинга

Названа причина смерти трёхкратного чемпиона НБА в составе «Чикаго» Стейси Кинга
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Стала известна причина смерти трёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Стейси Кинга. Как информирует California Post со ссылкой на данные бюро судебно-медицинской экспертизы округа Кук, бывший баскетболист и многолетний телевизионный комментатор матчей «Чикаго» скончался от гипертонического сердечно-сосудистого заболевания, вызванного повышенным артериальным давлением.

Также уточняется, что одним из факторов, способствовавших развитию заболевания, было ожирение. Смерть Кинга признана наступившей по естественным причинам.

Кинг умер 7 июня в возрасте 59 лет.

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