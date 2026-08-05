15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: Егор Дёмин показал рацион во время межсезонья НБА

Фото: Егор Дёмин показал рацион во время межсезонья НБА
Комментарии

20-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин разместил новый пост на своей странице в социальной сети, где поделился с подписчиками свежими фото. Спортсмен показал, как проводит межсезонье, в том числе Егор продемонстрировал свой рацион.

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

На снимке видны пельмени (или вареники) с зеленью, блины, а также сырники со свежими ягодами и соусом. Кроме того, на столе стоят соусники со сметаной, вареньем и заварочный чайник.

В 2025 году Дёмин был выбран на драфте НБА под общим восьмым номером «Бруклином». Сейчас он готовится к своему второму сезону в североамериканской лиге.

Материалы по теме
Уникальный случай для россиян в НБА! Егор Дёмин — в символической пятёрке Летней лиги
Уникальный случай для россиян в НБА! Егор Дёмин — в символической пятёрке Летней лиги

Дёмин реализовал 14 подряд трёхочковых:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android