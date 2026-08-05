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Французская баскетболистка-трансгендер* высказалась о WNBA и США

Французская баскетболистка-трансгендер* высказалась о WNBA и США
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Французская трансгендерная* баскетболистка Жюли Тетар заявила, что не откажется от предложения сыграть в WNBA, если получит контракт от одного из клубов лиги. Сейчас Тетар 34 года. Она выступает во втором дивизионе чемпионата Франции.

«Если со мной свяжутся, не откажусь. Но нужно быть реалисткой: я уже в возрасте, есть гораздо более сильные игроки, чем я. Это детская мечта, как и у любой баскетболистки», — приводит слова Тетар Fox News.

При этом спортсменка призналась, что считает переход в WNBA маловероятным. На вопрос журналиста, что именно мешает этому, Тетар ответила: «Лига — нет. Страна — да».

Отметим, администрация президента США Дональда Трампа выступает против участия трансгендерных* спортсменов в женских соревнованиях.

Ранее защитница «Индианы Фивер» Софи Каннингем призвала ограничить участие трансгендеров* в женских соревнованиях, заявив, что это необходимо для защиты девушек-спортсменок. Когда Тетар спросили, как она может прокомментировать позицию Каннингем, она ответила лишь одним словом: «Никак».

* — «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

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