15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стал известен новый клуб экс-игрока «Зенита» Ксавьера Муна. Команда образована в 2026 году

Стал известен новый клуб экс-игрока «Зенита» Ксавьера Муна. Команда образована в 2026 году
Комментарии

Итальянский клуб «Максима Рома», образованный в нынешнем году из «Брешии», объявил о подписании бывшего игрока «Зенита» американца Ксавьера Муна. Соглашение рассчитано на один сезон.

Отметим, что в предстоящем сезоне «Максима Рома» также проведёт игры в Еврокубке.

Ксавьеру Муну 31 год. Американец начал профессиональную карьеру в 2017 году за французский клуб «Эврё». Впоследствии выступал за американские «Олбани Патрун» и «Лос-Анджелес Клипперс», а также канадские «Лондон Лайтинг» и «Эдмонтон Стингерс». С 2024-го по 2026-й представлял за «Зенит».

Ранее Владимир Гомельский высказался об уходе из «Зенита» Трента Фрейзера и Ксавьера Муна.

Материалы по теме
Владимир Гомельский высказался об уходе из «Зенита» Трента Фрейзера и Ксавьера Муна
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android