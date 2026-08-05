Команда уволила двух комментаторов после назначения сына Билла Мюррея главным тренером

Главный тренер мужской баскетбольной команды Бостонского колледжа Люк Мюррей, сын голливудского актёра Билла Мюррея, оказался в центре внимания СМИ после увольнения двух радиокомментаторов — Кевина Коллинза и Джоша Маурера — работавших с командой девять сезонов.

По словам Коллинза, решение было принято по инициативе нового наставника, который возглавил программу в марте.

«Мне объяснили, что тренер Мюррей хочет полностью обновить программу и не желает, чтобы вокруг неё оставалось хоть что-то, связанное с прошлым. Мы вообще не имеем отношения к тем результатам. Но он захотел, чтобы нас убрали. Я лишь спросил: как он может чувствовать себя некомфортно рядом с нами, если даже ни разу с нами не встретился?» — приводит слова Коллинза Awful Announcing.

По словам комментатора, руководство объяснило ему, что Мюррей не хочет оставлять в программе никого, кто ассоциируется с «психологией проигравших». Коллинз даже предложил остаться в команде в роли радиоинженера, однако получил отказ.

Спортивный директор Бостонского колледжа Блейк Джеймс подтвердил, что решение о непродлении контрактов было принято администрацией спортивного департамента после консультаций с медиапартнёром, однако не стал отрицать участие Мюррея в этом процессе.