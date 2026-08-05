«Это больно». Брэндон Миллер прокомментировал обмен Ламело Болла в «Миннесоту»

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Брэндон Миллер высказался об обмене бывшего партнёра по команде Ламело Болла в «Миннесоту».

«Тяжело, конечно. Во время дедлайна всегда непросто, особенно когда уходит человек, который был рядом с тобой с первого дня. Это больно. Но мы все понимаем, как устроена НБА. Знаю, что в «Миннесоте» у него всё получится. У них там сейчас очень интересный проект. Конечно, ему ещё многому предстоит научиться. Впрочем, как и любому молодому игроку. Мне очень интересно наблюдать за тем, как он будет расти. Больше всего в прошлом сезоне меня радовало, как он прибавлял как лидер. Думаю, СМИ во многих случаях выставляли его в странном свете», — приводит слова Миллера аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х