Президент «Филадельфии»: без обмена Брауна мы бы не получили Леброна

Президент «Филадельфии» Майк Гэнси рассказал, что переход четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса стал возможен только после обмена экс-игрока «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна.

«Я сразу после обмена позвонил Ричу [Полу] и сказал: «Слушай, мы получили Джейлена. Есть шанс, что Леброн захочет перейти к нам?» Они ответили: «Да, это многое меняет». После этого начали обсуждать этот вариант.

Дальше последовал весь процесс, который занял примерно три недели. Леброн всё тщательно изучал: общался с нашими игроками, разговаривал с другими командами, со своими представителями и так далее. Так что это был долгий процесс. Но одно могу сказать точно: без обмена Джейлена мы бы Леброна не получили», — приводит слова Гэнси аккаунт Fullcourtpass в социальной сети Х.