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«Даже в «Бостоне» такого не было». Стивен Эй Смит — о Брауне после перехода Леброна

«Даже в «Бостоне» такого не было». Стивен Эй Смит — о Брауне после перехода Леброна
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Известный американский телеведущий Стивен Эй Смит считает, что после перехода четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в «Филадельфию» Джейлен Браун окажется в центре внимания.

«Даже когда Джейлен Браун играл за «Бостон», он не получал такого внимания, какое будет получать в этом сезоне, выступая вместе с Леброном и остальными в «Филадельфии». Это будет совершенно другой уровень. И он этого заслуживает.

Нас ждёт настоящее шоу каждый вечер. Скажу вам так: Леброну уже будет 42 года, а Джейлену Брауну ещё нет и 30. Именно за ним мы будем следить из матча в матч. Ожидаю, что Леброн пропустит около 20 игр. А вот Джейлен Браун будет играть. Он и Тайриз Макси возьмут на себя основную нагрузку. А баскетбольный интеллект Леброна, его лидерские качества и опыт помогут «Филадельфии» стать ещё сильнее», — сказал Смит в эфире ESPN.

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