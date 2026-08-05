Президент Единой лиги Сергей Кущенко прокомментировал анонс Суперкубка Единой лиги, который пройдёт с 17 по 20 сентября в Москве.

«Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится уже в шестой раз, и с каждым годом турнир набирает вес: о нём узнаёт всё больше болельщиков и экспертов, в том числе за пределами России. В прошлом году мы провели Суперкубок в Белграде, и все отмечали высокий уровень как спортивной, так и организационной составляющей.

Отдельно хочется отметить международный статус турнира. Приезд «Анадолу Эфес» — событие для всего российского баскетбола. Действующий участник Евролиги, её двукратный чемпион — соперник высочайшего класса, в противостоянии с которым наши команды смогут оценить свой реальный уровень.

Символично, что «Эфес» станет уже третьей турецкой командой в истории Суперкубка — после «Фенербахче» и «Бешикташа». Это говорит о доверии к нашему турниру и о том, что Суперкубок Единой лиги ВТБ прочно закрепился в международном календаре.

Будем рады вновь увидеть в России и «Игокеа» из Республики Сербской — команду с характером и собственными традициями. Компанию зарубежным гостям составят четыре лучших клуба Единой лиги ВТБ — ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань» и «Зенит», благодаря чему состав участников этого Суперкубка станет одним из главных сильнейших в истории.

Четыре игровых дня, шесть команд, отличная арена — всё для того, чтобы болельщики получили настоящий баскетбольный праздник ещё до старта сезона. Ждём всех с 17 по 20 сентября на «ВТБ Арене»! – приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги.