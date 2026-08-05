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Кириленко назвал четыре клуба, готовых к переходу в Единую лигу ВТБ

Кириленко назвал четыре клуба, готовых к переходу в Единую лигу ВТБ
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал четыре клуба Суперлиги, которые, по его мнению, уже готовы по спортивному уровню выступать в Единой лиге.

«По прошлому сезону логично, что Единую лигу пополнило «Динамо» из Владивостока. Следующими, думаю, потенциально могут стать ЧБК (Челябинск) — команда, которая победила в Суперлиге и по своему спортивному уровню готова играть в Единой лиге. Также это могут быть «Химки». Виден большой прогресс в уфимском «Динамо» — потенциально команда может подняться выше. «Темп-СУМЗ» из Ревды тоже не затеряется в нижней части таблицы Единой лиги.

Если брать не первую пятёрку, а нижнюю часть таблицы Единой лиги, думаю, эти команды по спортивному уровню уже вполне готовы быть конкурентоспособными. Где-то может не хватить инфраструктуры, соответствующего зала, но по спортивной составляющей это четыре команды, которые на сегодняшний день, наверное, наиболее готовы к тому, чтобы пополнить состав Единой лиги», — приводит слова Кириленко канал «Матч ТВ».

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