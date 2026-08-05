Инсайдер высказался о возможном участии Леброна Джеймса на Олимпиаде-2028

Инсайдер НБА Брайан Уиндхорст заявил, что если звёздный форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс изменит своё решение и захочет выступить на Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе, то двери в сборную США для него останутся открытыми.

«Если Леброн захочет сыграть, он получит место в составе», — заявил Уиндхорст в подкасте NBA on ESPN.

Его коллега Тим Макмэн напомнил, что в ноябре прошлого года Джеймс публично заявил, что не собирается выступать на ОИ-2028.

«Леброн сказал в своём подкасте: «Даже не спрашивайте. Я буду смотреть Олимпиаду из Кабо». Но он уже дал понять, что планирует играть за «Филадельфию» как минимум ещё два года», — ответил Макмэн.

Напомним, Леброн Джеймс является трёхкратным олимпийским чемпионом (2008, 2012, 2024).