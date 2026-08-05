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«Самара» объявила о переходе защитника Сергея Зоткина

«Самара» объявила о переходе защитника Сергея Зоткина
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Баскетбольный клуб «Самара» объявил о подписании контракта с российским защитником Сергеем Зоткиным.

Фото: БК «Самара»

Зоткин является воспитанником ДЮСШ «Исток» (Новосибирск). С 2019 по 2023 год выступал за юношескую и основную команды «Новосибирска», а с 2023 по 2026 год защищал цвета «Пари Нижний Новгород». В составе нижегородцев трижды становился серебряным призёром Кубка России (2024, 2025, 2026). В 2023 году принимал участие в просмотровом сборе национальной команды России.

В прошедшем сезоне-2025/2026 в составе «Пари НН» Зоткин провёл 35 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 3,5 очка и отдавая 1,8 передачи за игру.

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