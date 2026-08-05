15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко — о Дёмине: приятно видеть игрока, взрослого не по годам в таком юном возрасте

Кириленко — о Дёмине: приятно видеть игрока, взрослого не по годам в таком юном возрасте
Комментарии

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высоко оценил прогресс российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, отметив, что 20-летний игрок демонстрирует зрелый баскетбол и продолжает работать над собой.

— Что ждёте от второго сезона Демина в «Бруклине»?
— От Егора ждём чуть большего. Хочется увидеть его в роли более агрессивного лидера команды — что он, собственно, и продемонстрировал сейчас в Летней лиге, когда больше забирал мяч, чаще рисковал и брал ответственность на себя.

Это было здорово! Видно, что он активно поработал летом, и это всегда приятно наблюдать в молодом игроке — что он не остановился в своем развитии, попав в команду под восьмым номером драфта и заполучив там место. Нет, он продолжает над собой работать, прибавляет, и очень приятно видеть в таком юном возрасте игрока солидного, взрослого не по годам. Желаю ему дальнейшего прогресса! — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Материалы по теме
Кириленко назвал четыре клуба, готовых к переходу в Единую лигу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android