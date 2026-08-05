Кириленко — о Дёмине: приятно видеть игрока, взрослого не по годам в таком юном возрасте

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высоко оценил прогресс российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, отметив, что 20-летний игрок демонстрирует зрелый баскетбол и продолжает работать над собой.

— Что ждёте от второго сезона Демина в «Бруклине»?

— От Егора ждём чуть большего. Хочется увидеть его в роли более агрессивного лидера команды — что он, собственно, и продемонстрировал сейчас в Летней лиге, когда больше забирал мяч, чаще рисковал и брал ответственность на себя.

Это было здорово! Видно, что он активно поработал летом, и это всегда приятно наблюдать в молодом игроке — что он не остановился в своем развитии, попав в команду под восьмым номером драфта и заполучив там место. Нет, он продолжает над собой работать, прибавляет, и очень приятно видеть в таком юном возрасте игрока солидного, взрослого не по годам. Желаю ему дальнейшего прогресса! — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».