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Кириленко высказался о возможном возвращении российских команд на международную арену

Кириленко высказался о возможном возвращении российских команд на международную арену
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Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что пока не видит позитивной динамики относительно возвращения российских команд на международные соревнования.

«Надежда на положительное решение всегда есть, но я предпочитаю исходить из отрицательного сценария. Мы находимся в режиме изоляции достаточно долго. Смотря на другие виды спорта, я пока не вижу супердинамики по возвращению нашего баскетбола.

Да, есть отдельные кейсы, особенно в индивидуальных видах спорта, в командных же — кроме водного поло, волейбола и баскетбола 3×3 — я не видел возвращения к официальным турнирам в полноценном формате. Поэтому пока я всё равно настроен достаточно скептически, но буду рад ошибаться», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

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