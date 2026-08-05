Кириленко высказался о возможном возвращении российских команд на международную арену

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что пока не видит позитивной динамики относительно возвращения российских команд на международные соревнования.

«Надежда на положительное решение всегда есть, но я предпочитаю исходить из отрицательного сценария. Мы находимся в режиме изоляции достаточно долго. Смотря на другие виды спорта, я пока не вижу супердинамики по возвращению нашего баскетбола.

Да, есть отдельные кейсы, особенно в индивидуальных видах спорта, в командных же — кроме водного поло, волейбола и баскетбола 3×3 — я не видел возвращения к официальным турнирам в полноценном формате. Поэтому пока я всё равно настроен достаточно скептически, но буду рад ошибаться», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».