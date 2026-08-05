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Защитник Зоткин: рад пополнить ряды «Самары». Это новый вызов, новая глава в жизни

Защитник Зоткин: рад пополнить ряды «Самары». Это новый вызов, новая глава в жизни
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Новичок «Самары» защитник Сергей Зоткин прокомментировал свой переход в самарский клуб.

«Рад пополнить ряды самарского коллектива! Для меня это новый вызов, новая глава в жизни. Считаю, что все перемены, которые происходят – всегда к лучшему. Сейчас мне быстрее хочется начать тренироваться, познакомиться с тренерами и партнёрами по команде, с которыми нам необходимо будет наладить «химию». Я очень соскучился по баскетболу, по официальным матчам. Также с нетерпением жду встречи с самарскими болельщиками. Скоро увидимся!» — приводит слова Зоткина пресс-служба самарского клуба.

В прошедшем сезоне-2025/2026 в составе «Пари НН» Зоткин провёл 35 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 3,5 очка и отдавая 1,8 передачи за игру.

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