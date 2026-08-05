Дрэймонд Грин назвал Энтони Дэвиса лучшим игроком драфта-2012

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин составил собственный рейтинг игроков драфта НБА — 2012 с учётом их выступлений в лиге, поставив на первое место американского баскетболиста Энтони Дэвиса.

Полный рейтинг драфта НБА — 2012 от Дрэймонда Грина:

1. Энтони Дэвис (1-й пик).

2. Дэмьен Лиллард (6-й пик).

3. Дрэймонд Грин (35-й пик).

4. Брэдли Бил (3-й пик).

5. Крис Миддлтон (39-й пик).

6. Андре Драммонд (9-й пик).

7. Харрисон Барнс (7-й пик).

8. Джей Краудер (34-й пик).

9. Дион Уэйтерс (4-й пик).

10. Эван Фурнье (20-й пик).

11. Уилл Бартон (40-й пик).

12. Морис Харклесс (15-й пик).

13. Остин Риверс (10-й пик).

14. Фестус Эзели (30-й пик).