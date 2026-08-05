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Баскетболист Ищенко объяснил возвращение в Россию после Летней лиги НБА

Баскетболист Ищенко объяснил возвращение в Россию после Летней лиги НБА
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Российский защитник Всеволод Ищенко, вернувшийся из Америки, где выступал за «Даллас Маверикс» в Летней лиге НБА, прокомментировал своё возвращение в краснодарский «Локомотив-Кубань».

«Что насчёт возвращения в «Локомотив», то принимали решение не только я один, а все сообща. И исходя из правил НБА и остальных всех, самым оптимальным для меня вариантом было вернуться сюда и играть здесь в следующем сезоне.

Для меня это в любом случае очень полезно и очень приятно вернуться в родную команду, в родное место, где я вырос. Самые амбициозные цели ставятся на следующий сезон. Будем работать и стараться прогрессировать», — приводит слова Ищенко телеграм-канал Номер 23 I Баскетбол на Кубани.

Разбор ситуации:
Драфт был, а НБА — нет. Почему «Даллас» оставил Ищенко в «Локомотиве-Кубань»?
Драфт был, а НБА — нет. Почему «Даллас» оставил Ищенко в «Локомотиве-Кубань»?
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Новости. Баскетбол
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