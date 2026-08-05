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Защитник «Зенита» Щербенёв рассказал о подготовке к новому сезону

Защитник «Зенита» Щербенёв рассказал о подготовке к новому сезону
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Защитник «Зенита» Александр Щербенев рассказал о подготовке к новому сезону Единой лиги ВТБ, а также поделился впечатлениями от выступлений за национальную сборную России в товарищеских матчах с Турцией и Венгрией.

— Александр, рады снова вас видеть. Расскажите, как прошло ваше межсезонье?

— После окончания сезона практически сразу поехал в национальную команду. Там потренировались дней десять, после чего отправились на товарищеские игры со сборными Турции и Венгрии. Закончили мы 29 июня, поэтому у меня, можно сказать, был месяц: недели две отдохнул, а три недели до сборов уже тренировался, занимался, готовился.

— Вы упомянули матчи в национальной команде. Какие впечатления остались от игр с такими серьезными соперниками?

— Круто, что получилось сыграть в нынешней ситуации. Сборная Турции была в боевом составе, они готовились к матчу квалификации. Там были практически все основные звезды. Поэтому это классный опыт для всех нас, в том числе для меня, — приводит слова Щербенёва официальный сайт «Зенита».

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