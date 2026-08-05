Щербенёв: в этом сезоне собрался интересный коллектив, новый тренер. Я в предвкушении

Защитник «Зенита» Александр Щербенёв, для которого предстоящий сезон станет третьим в петербургском клубе, поделился эмоциями в преддверии нового чемпионата, отметив обновлённый состав и нового главного тренера Душко Ивановича.

— Впереди у вас уже третий сезон в составе сине-бело-голубых. С какими эмоциями начинаете его?

— С максимально положительными. В этом сезоне собрался другой, интересный коллектив, новый тренер. Так что я в предвкушении. Уверен, что все ребята сделают всё, чтобы выиграть чемпионат.

— И напоследок: что бы вы хотели сказать петербургским болельщикам в преддверии нового сезона? Совсем скоро мы увидимся с ними на Кубке Кондрашина и Белова.

— Да, на самом деле очень соскучился по болельщикам. У нас сильно изменился состав, поэтому обязательно приходите, поддержите нас, и мы с удовольствием будем показывать самую красивую игру, — приводит слова Щербенёва официальный сайт «Зенита».