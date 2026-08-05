Тренер «Филадельфии» Нёрс высказался о роли Леброна Джеймса в команде

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Ник Нёрс поделился мнением о том, какую роль в команде будет выполнять звёздный американский форвард Леброн Джеймс.

«Думаю, именно через него будет строиться наша атака. Конечно, Леброн будет много работать с мячом, создавать моменты как для себя, так и для партнёров. Он особенно хорош именно в игре на партнёров, и это отлично вписывается в нашу систему», — приводит слова Нёрса NBC Sports.

Напомним, 41-летний Джеймс подписал двухлетний контракт с клубом «Филадельфия Сиксерс» на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.