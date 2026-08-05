Дюрант: Адетокунбо мог бы стать лучшим в истории, если бы действительно этого захотел

37-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», заявил, что греческий баскетболист «Майами Хит» Яннис Адетокунбо является его любимым игроком для просмотра в НБА, назвав грека «неудержимой силой».

«Адетокунбо, наверное, мой любимый игрок для просмотра. Я думаю, Греческий Фрик — это неудержимая сила, и я никогда не видел ничего подобного. Его потолок: он мог бы стать лучшим игроком в истории, если бы действительно этого захотел. Это довольно страшно, если задуматься, но он однозначно мой любимый игрок для просмотра», — приводит слова Дюранта The Heat Central в социальной сети Х.