Форвард «Зенита» Евстафьев высказался о новом главном тренере команды Душко Ивановиче

Российский форвард «Зенита» Егор Евстафьев высказался о возможности работать под руководством нового главного тренера команды черногорца Душко Ивановича, назвав это замечательной возможностью.

— Что для вас значит возможность работать под руководством такого опытного специалиста, как Душко Иванович?

— На самом деле это замечательная возможность. Мой первый тренер, Илья Андреевич Бражников, очень много мне про него говорил ещё лет 10 назад. Поэтому это удивительно, что 10 лет назад я о нём только слышал и мог смотреть по телевизору, а сейчас я могу с ним поработать, — приводит слова Евстафьева пресс-служба «Зенита».