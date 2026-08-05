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Форвард «Зенита» Евстафьев высказался о новом главном тренере команды Душко Ивановиче

Форвард «Зенита» Евстафьев высказался о новом главном тренере команды Душко Ивановиче
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Российский форвард «Зенита» Егор Евстафьев высказался о возможности работать под руководством нового главного тренера команды черногорца Душко Ивановича, назвав это замечательной возможностью.

— Что для вас значит возможность работать под руководством такого опытного специалиста, как Душко Иванович?
— На самом деле это замечательная возможность. Мой первый тренер, Илья Андреевич Бражников, очень много мне про него говорил ещё лет 10 назад. Поэтому это удивительно, что 10 лет назад я о нём только слышал и мог смотреть по телевизору, а сейчас я могу с ним поработать, — приводит слова Евстафьева пресс-служба «Зенита».

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