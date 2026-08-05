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Форвард Саврасов и защитник Шейко продолжат выступать за БК «Самара»

Форвард Саврасов и защитник Шейко продолжат выступать за БК «Самара»
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Баскетбольный клуб «Самара» продлил соглашения с защитником Глебом Шейко и форвардом Андреем Саврасовым на сезон-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: БК «Самара»

«Мы поздравляем парней с подписанием новых контрактов и желаем им здоровья и ярких свершений на площадке в приближающемся сезоне!» — говорится в официальном заявлении самарского клуба.

В сезоне-2025/2026 Шейко принял участие в 37 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 7,1 очка, 2,1 подбора и 2,8 передачи за игру. Саврасов провёл 18 матчей, в которых в среднем набирал 7,4 очка и делал 2,4 подбора, вернувшись в Единую лигу после нескольких лет отсутствия.

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