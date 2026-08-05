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Инсайдер назвал условие, при котором Стефен Карри может попросить «Голден Стэйт» об обмене

Инсайдер назвал условие, при котором Стефен Карри может попросить «Голден Стэйт» об обмене
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Инсайдер The Athletic Ник Фриделл сообщил, что в лиге продолжаются спекуляции о том, что звёздный разыгрывающий Стефен Карри может запросить обмен в последний год или два карьеры, если «Голден Стэйт Уорриорз» не сможет собрать вокруг него чемпионский состав.

«Теперь, несколько месяцев спустя, когда состав практически не улучшился, лига задаётся вопросом, изменится ли настрой Карри. Продолжаются спекуляции среди болельщиков и в СМИ о том, что Карри может настолько разочароваться, что в какой-то момент попросит об обмене в последние годы своей карьеры.

Но всё ещё сложно представить такой сценарий, учитывая, насколько последовательно он говорил о своём желании остаться в «Уорриорз» и подчёркивал свою связь с регионом», – приводит слова Фриделла New York Times.

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