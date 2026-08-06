Кириленко: Голдин вполне способен в каждом матче штамповать дабл-даблы

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко оценил перспективы центрового «Майами Хит» Владислава Голдина в новом сезоне НБА.

«Для него, на мой взгляд, самым главным будет – игровые минуты. Потому что он уже состоявшийся, видный игрок. Всё, что ему нужно – чтобы тренер в него поверил и дал время на площадке. Я уверен, что со своими габаритами, с такой манерой игры Голдин вполне способен в каждом матче штамповать дабл-даблы. Это надёжный центровой, защитно более ориентированный, и в этой структуре с Яннисом и Бэмом Адебайо ещё один такой защитный центровой просто необходим команде.

Такой необходим любой команде! Так что здесь сезон будет больше зависеть от тренера – насколько много игрового времени он сможет доверить Владу. Время будет сложно получить из-за того, что на позиции четвёртого-пятого номера находятся защитные игроки калибра «Матча звезд» Яннис и Бэм Адебайо. Если у Влада получится закрепиться в качестве центрового второй пятёрки, выходящего на замену, это будет удачный следующий шаг», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».