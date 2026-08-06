Форвард «Зенита» Евстафьев: в предвкушении начала сбора с основной командой

Форвард «Зенита» Егор Евстафьев поделился ожиданиями от предсезонного сбора с основной командой, который станет для него новым опытом.

— Егор, вы начинаете предсезонный сбор вместе с основной командой. Какие эмоции испытываете? Всё-таки это новый опыт.

— Я в предвкушении, потому что, как вы сказали, это новый опыт. Я не знаю, что будет, ни с кем не знаком, кроме Артёма Антипова и Паши Земского. Для меня это что-то неизвестное.

— Какие персональные цели вы ставите перед собой на ближайший сезон?

— У меня нет никаких личных целей особо. Я хочу быть максимально полезным команде и стараться делать всё от себя возможное, — приводит слова Евстафьева пресс-служба «Зенита».