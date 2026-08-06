«Финикс» продлил Диллона Брукса на три года и $ 73 млн после его лучшего сезона в НБА

«Финикс Санз» заключил с форвардом Диллоном Бруксом новый трёхлетний контракт на сумму $ 73 млн. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники в лиге.

Отметим, что 30-летний Брукс провёл индивидуально лучший сезон-2025/2026, набирая в среднем 20,2 очка за игру при 43,5% попаданий с игры и 34,4% из-за дуги. При этом он сыграл лишь 56 матчей в регулярном чемпионате, пропустив значительную часть второй половины сезона из-за перелома левой руки, полученного в матче с «Орландо».

Несмотря на это, Брукс завершил регулярку лидером всей НБА по техническим фолам — их у него набралось 17, а в первом раунде плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер» он оказался одним из ключевых игроков: в среднем набирал 26 очков и шесть подборов, реализуя 45,9% бросков с игры и 43,8% трёхочковых. При этом Брукс доставлял максимум проблем своему соотечественнику — Шею Гилджес-Александеру.