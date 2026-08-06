Баскетболист Ищенко раскрыл неожиданную особенность системы подготовки в клубе НБА

Российский защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко, выступавший за «Даллас Маверикс» в Летней лиге НБА — 2026 после выбора клубом во втором раунде драфта, рассказал, чем его удивила система подготовки в США.

«Тренировки там могут быть и не самые энергозатратные, но вы делаете много, но в маленьких промежутках времени. И очень часто против вас играют не игроки, а тренеры», — приводит слова Ищенко телеграм-канал «Номер 23 I Баскетбол на Кубани».

Стоит отметить, что история Ищенко на драфте получилась необычной даже по меркам НБА. Под 56-м номером его выбрал «Чикаго Буллз», но затем права на российского защитника сразу же перешли к «Лос-Анджелес Лейкерс», а оттуда — к «Далласу».

В результате за считаные часы Ищенко формально сменил сразу три клуба, так и не сыграв ни за один из них. При этом в «Маверикс» не было возможности подписать с ним полноценный контракт — все три двусторонних соглашения уже были заняты.