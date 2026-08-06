«Сам это знаю». Ищенко после Летней лиги НБА ответил, считает ли споры с судьями проблемой

Российский защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко, сыгравший за «Даллас Маверикс» в Летней лиге НБА — 2026 после выбора клубом во втором раунде драфта, признался, что его привычка спорить с судьями — это проблема, над которой он сознательно работает.

«Просто выражал свои эмоции, опять же, в силу возраста, и тоже стараюсь над этим работать. Но это игра, и отдаётся слишком много эмоций. И я сам это знаю, что это проблема, которую если я буду устранять, то мне будет легче играть в баскетбол, но, может быть, не так интересно, как с разговорами», — приводит слова Ищенко телеграм-канал «Номер 23 I Баскетбол на Кубани».

Напомним, по итогам пяти матчей Летней лиги Ищенко в среднем набирал 9,6 очка, делал 4,4 подбора и отдавал три передачи за 27,5 минуты на площадке. При этом он прибавлял от игры к игре: если в первых встречах действовал скорее как исполнитель, то к концу турнира всё чаще брал инициативу на себя. Завершил Летнюю лигу он матчем с «Нью-Йорком», в котором набрал 15 очков и сделал семь результативных передач.

Возвращение в «Локомотив-Кубань» на сезон-2026/2027 связано не с игровыми причинами, а с правилами НБА: клубы лиги не могут выкупать игрока из зарубежной команды, если затем планируют подписать с ним двусторонний контракт. А все три таких места в «Далласе» на данный момент уже заняты.