Лонни Уокер подпишет с «Денвером» однолетний контракт на $ 3,3 млн после сезона в Евролиге

Лонни Уокер достиг соглашения с «Денвер Наггетс» о контракте на один год и $ 3,3 млн, сообщает ESPN. После выступлений за «Маккаби» из Тель-Авива в Евролиге, куда он перебрался после последнего сезона в НБА, 27-летний защитник возвращается в лигу и начинает восьмой сезон в карьере.

Отметим, что в составе «Маккаби» в сезоне-2025/2026 Уокер он помог команде завоевать чемпионат Израиля и Кубок страны, а также был признан MVP 15-го тура регулярного сезона Евролиги. В том матче он набрал 29 очков, реализовав 10 из 11 бросков с двухочковой дистанции.

Возвращение Уокера в НБА стало возможным благодаря опции выхода из контракта с «Маккаби», которой он воспользовался до 15 июля. Теперь защитник продолжит карьеру в «Денвере» — ровно через восемь лет после того, как был выбран под 18-м номером на драфте НБА 2018 года.

Таким образом, за это время Уокер успел поиграть за такие клубы, как «Сан-Антонио Спёрс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нет» и «Филадельфия Сиксерс», а также провести сезон в Европе.