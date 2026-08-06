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Леброн Джеймс опубликовал фото с тренировки «Филадельфии» и надписью Trust The Process

Леброн Джеймс опубликовал фото с тренировки «Филадельфии» и надписью Trust The Process
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Новоиспечённый форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс поделился в социальных сетях фотографией с командной тренировки.

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

На снимке запечатлены защитник Ви Джей Эджкомб и звёздный центровой Джоэл Эмбиид, а сам Джеймс оставил подпись Trust The Process — знаменитый клубный девиз, который уже много лет ассоциируется с эпохой Эмбиида и в целом с последним десятилетием «Сиксерс».

Для 41-летнего Джеймса этот переход стал необычным и с финансовой точки зрения: он подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на сумму всего $ 8 млн. Для сравнения, в прошлом сезоне в «Лос-Анджелес Лейкерс» он заработал почти $ 53 млн. В результате в сезоне-2026/2027 более 295 действующих игроков НБА будут получать зарплату выше, чем у Джеймса.

Сам форвард объяснил своё решение предельно просто: «Я иду не за деньгами».

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