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Видео: Ищенко подарили букет после возвращения в Россию из Летней лиги НБА

Видео: Ищенко подарили букет после возвращения в Россию из Летней лиги НБА
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Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» опубликовала в социальных сетях видеоролик с пресс-конференции, на которой фанаты подарили букет цветов 21-летнему российскому защитнику Всеволоду Ищенко, выступающему на позиции защитника.

Летом 2026 года Всеволод Ищенко решил участвовать в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где был выбран под 56-м номером командой «Чикаго Буллз», после чего сразу же права на игрока перешли в коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», а затем в «Даллас Маверикс», в составе которого российский игрок и принял участие в Летней лиге НБА — 2026.

Пресс-конференция баскетболиста прошла в среду, 5 августа, в Краснодаре.

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