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54-летний Шакил О'Нил не забил слэм-данк и упал

54-летний Шакил О'Нил не забил слэм-данк и упал
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В социальных сетях появился видеоролик, на котором 54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О'Нил не смог забить слэм-данк и упал на паркет.

Шакил О’Нил был выбран первым номером на драфте НБА 1992 года командой «Орландо Мэджик». По окончании сезона-1995/1996 О’Нил покинул «Орландо Мэджик» и подписал семилетний контракт на $ 121 млн с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Шакил — олимпийский чемпион (1996), чемпион мира 1994 года, четырёхкратный чемпион НБА (2000-2002, 2006). В 1996 году был внесён в список 50 лучших игроков в истории НБА, из всего списка он был самым молодым. Помимо этого, признан самым ценным игроком НБА 2000 года.

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