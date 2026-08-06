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Тренер «Локо» Томович отреагировал на аренду воспитанника клуба в «Енисей»

Тренер «Локо» Томович отреагировал на аренду воспитанника клуба в «Енисей»
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Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался об аренде 22-летнего форварда и воспитанника клуба Данила Шеянова в «Енисей».

«Считаю, что это хорошее решение для всех сторон. Данил — талантливый воспитанник «Локо», и на данном этапе карьеры ему особенно важно регулярно выходить на площадку. Сейчас у нас высокая конкуренция среди «больших», поэтому аренда даст ему возможность получать необходимую игровую практику и продолжить своё развитие.

В «Енисее» для этого созданы хорошие условия: в Красноярске работает сильный тренерский штаб, который поможет Дане прибавить и стать более зрелым игроком. Уверен, что по окончании аренды он вернётся в «Локомотив-Кубань» с ценным опытом, новыми знаниями и готовым к новым вызовам», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

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