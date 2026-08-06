Фарм-клуб «Детройта» проведёт открытый просмотр за $ 250

Команда «Мотор-Сити Круз», выступающая в Лиге развития (G-Лиге) и являющаяся фарм-клубом коллектива Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс», проведёт открытый просмотр для набора новых игроков для всех желающих, заплативших $ 250. Мероприятие состоится 13 сентября.

Изначально клуб играл в Лиге ABA под названием «Лонг-Бич Джем» с 2003 по 2005 год. В 2006 году клуб стал играть в Лиге развития НБА под названием «Бейкерсфилд Джэм» и базировалась в городе Бейкерсфилд, Калифорния. В 2016 году клуб переехал в город Прескотт Валли, Аризона, и сменил название на «Нортерн Аризона Санз». В 2021 году франшиза переехала в Детройт и сменила название на «Мотор-Сити Круз».