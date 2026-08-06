15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фарм-клуб «Детройта» проведёт открытый просмотр за $ 250

Фарм-клуб «Детройта» проведёт открытый просмотр за $ 250
Комментарии

Команда «Мотор-Сити Круз», выступающая в Лиге развития (G-Лиге) и являющаяся фарм-клубом коллектива Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс», проведёт открытый просмотр для набора новых игроков для всех желающих, заплативших $ 250. Мероприятие состоится 13 сентября.

Изначально клуб играл в Лиге ABA под названием «Лонг-Бич Джем» с 2003 по 2005 год. В 2006 году клуб стал играть в Лиге развития НБА под названием «Бейкерсфилд Джэм» и базировалась в городе Бейкерсфилд, Калифорния. В 2016 году клуб переехал в город Прескотт Валли, Аризона, и сменил название на «Нортерн Аризона Санз». В 2021 году франшиза переехала в Детройт и сменила название на «Мотор-Сити Круз».

Материалы по теме
Инсайдер объяснил, почему «Детройт» — серьёзный претендент на Дюранта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android