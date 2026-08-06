Тренер университетской баскетбольной команды попал в тяжёлое ДТП

Главный тренер мужской баскетбольной команды университета Уошберна Бретт Баллард получил серьёзные травмы в результате автомобильной аварии, произошедшей вечером 5 августа в штате Канзас, США. Об этом информирует Daily Mail со ссылкой на дорожную полицию штата.

Сообщается, что 46-летний специалист, находившийся за рулём один, потерял управление своим пикапом на платной автомагистрали Kansas Turnpike около 20:17 по местному времени. Автомобиль съехал с дороги, врезался в сигнальный столб, затем – в насыпь и после этого — в опору моста. Отмечается, что Баллард был пристёгнут ремнём безопасности.

После ДТП тренера доставили в больницу Stormont Vail в городе Топика. О его текущем состоянии не сообщается.

«С глубокой печалью сообщаем, что прошлым вечером тренер Бретт Баллард получил серьёзные травмы в автомобильной аварии. Наши мысли с тренером Баллардом, его семьёй, мужской баскетбольной командой и всеми, кого затронула эта тяжёлая ситуация», — сказала президент университета Уошберна ДжулиЭнн Мазачек.

Материалы по теме Команда уволила двух комментаторов после назначения сына Билла Мюррея главным тренером

Главные новости дня: