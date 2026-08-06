Вембаньяма с партнёрами по «Сан-Антонио» посетил Лувр и «Мону Лизу» в Париже

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» опубликовала в социальных сетях фотографии игроков, которые посетили французский музей Лувр и посмотрели на картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

Фото: БК «Сан-Антонио Спёрс»

Лувр, располагающийся в столице Франции, Париже, является самым большим и популярным художественным музеем в мире.

Фото: БК «Сан-Антонио Спёрс»

В минувшем сезоне-2025/2026 техасский коллектив с 22-летним звёздным французским центровым Виктором Вембаньямой дошёл до финала североамериканской лиги, где уступил со счётом 1-4 команде «Нью-Йорк Никс». В финале Западной конференции «Сан-Антонио» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» — 4-3.

Фото: БК «Сан-Антонио Спёрс»