Фото: НБА открыла единый тренировочный центр для игроков лиги на экс-базе «Клипперс»

На этой неделе в Лос-Анджелесе в Плайя-Висте открылся единый тренировочный центр PLYRS UNTD Performance Center для игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Фото: PLYRS UNTD

Объект площадью 42 500 квадратных футов, стоимостью $ 50 млн, ранее использовался как тренировочная база «Лос-Анджелес Клипперс», который перенёс свою деятельность в «Интьют Доум» в Инглвуде в 2024 году. Исполнительный директор профсоюза игроков НБА Дэвид Келли заявил в понедельник, что профсоюз подписал трёхлетнюю аренду на управление объектом. Семья Стерлингов, которая продала «Клипперс» бывшему топ-менеджеру Microsoft Стиву Баллмеру в 2014 году, владеет зданием. Профсоюз может продлить аренду на пять лет или полностью выкупить здание после истечения первоначального срока аренды.

NBPA, у которой есть тренировочная площадка в штаб-квартире в Мидтауне Манхэттена и которая проводит летний тренировочный центр в Андалусии, Испания, уже приняла 80 игроков в новом центре в Лос-Анджелесе этим летом. Энтони Дэвис, Тайриз Макси и Трей Мёрфи III были в здании в понедельник, чтобы воспользоваться двумя полноразмерными баскетбольными площадками и множеством других удобств.

Фото: PLYRS UNTD

NBPA обновила многие аспекты здания, включая перекраску площадок с брендингом PLYRS UNTD и слоганом «управляй игрой». Угловой кабинет, который когда-то принадлежал президенту по баскетбольным операциям «Клипперс» Лоуренсу Фрэнку, был превращён в семейное лаунж-помещение, а старая медиакомната преобразована в The Garage — вспомогательный крытый-открытый тренажёрный зал с искусственным покрытием.

Все члены NBPA могут бесплатно пользоваться охраняемым тренировочным центром, где работает круглосуточная охрана.